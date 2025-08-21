Bilecik’e 71 milyon TL’yi aşan hibe desteği

Serhat Kaya / Bilecik / Yeniçağ

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından yürütülen IPARD III Programı kapsamında Bilecik’te desteklenen yatırımların hibe sözleşmeleri, Vali Faik Oktay Sözer tarafından yatırımcılara teslim edildi.

Hayvancılık, tarımsal işletmeler ve soğuk hava deposu gibi alanlarda hayata geçirilecek yatırımlar sayesinde Bilecik’in tarımsal üretim kapasitesi artacak, kırsal kalkınmaya güçlü katkılar sağlanacak.

Toplamda 71 milyon TL’yi aşan yatırım bedeli ile Bilecik’te tarım ve hayvancılığa yeni bir ivme kazandırılması hedefleniyor.