Bilecik’e 71 milyon TL’yi aşan hibe desteği

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Bilecik’e 71 milyon TL’yi aşan hibe desteği

Toplamda 71 milyon TL’yi aşan yatırım bedeli ile Bilecik’te tarım ve hayvancılığa yeni bir ivme kazandırılması hedeflendi.

Serhat Kaya / Bilecik / Yeniçağ

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından yürütülen IPARD III Programı kapsamında Bilecik’te desteklenen yatırımların hibe sözleşmeleri, Vali Faik Oktay Sözer tarafından yatırımcılara teslim edildi.

Hayvancılık, tarımsal işletmeler ve soğuk hava deposu gibi alanlarda hayata geçirilecek yatırımlar sayesinde Bilecik’in tarımsal üretim kapasitesi artacak, kırsal kalkınmaya güçlü katkılar sağlanacak.

Toplamda 71 milyon TL’yi aşan yatırım bedeli ile Bilecik’te tarım ve hayvancılığa yeni bir ivme kazandırılması hedefleniyor.

Son Haberler
İmamoğlu’ndan CHP’li vekillere mektup: Birlik ve dayanışma çağrısı yaptı
İmamoğlu’ndan CHP’li vekillere mektup: Birlik ve dayanışma çağrısı yaptı
Fransa'dan flaş haber! Galatasaray-Singo
Fransa'dan flaş haber! Galatasaray-Singo
İzmir’de köpeklerden kaçarken canından oldu
İzmir’de köpeklerden kaçarken canından oldu
Osmaneli Belediye Başkanı Torun'u personeli doğum gününde yalnız bırakmadı
Osmaneli Belediye Başkanı Torun'u personeli doğum gününde yalnız bırakmadı
Kaymakam Kılıç “Sıradışı Okuryazarlık” Türkiye birincisi Bedriye Engin’i ziyaret etti
Kaymakam Kılıç “Sıradışı Okuryazarlık” Türkiye birincisi Bedriye Engin’i ziyaret etti