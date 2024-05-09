Bilecik’i esir alacak

Kaynak: İHA
Bilecik’i esir alacak
Bilecik Valiliği toz taşımına karşı vatandaşları uyararak açıklama yayınladı.

Bilecik halkına toz taşınımı uyarısı yapıldı. Valilik, Kuzey Afrika ve Suriye’den toz bulutu geleceğini bildirdi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada vatandaşların toz taşınımına karşı tedbirli olması gerektiği belirtildi.

Açıklama şu şekilde:

Bölgemizin bu akşam saatlerinden itibaren (09.05.2024 Perşembe) Kuzey Afrika ve Suriye kaynaklı toz taşınımının etkisi altında kalacağı tahmin ediliyor. Bölge genelinde etkili olması beklenen toz taşınımının 12.05.2024 Pazar sabah saatlerinden itibaren yurdu terk edileceği tahmin ediliyor.

Toz taşınımının bölgemiz genelinde hafif zaman zaman orta kuvvette olması beklendiğinden hava kalitesinde azalma görüş mesafesinde düşme yağış anında çamur şeklinde yağış ve sağlık problemleri gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.

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