Bilecik'in Osmaneli İlçe otogarı şehirlerarası otogar statüsüne kavuştu

Kaynak: Haber Merkezi
Bilecik'in Osmaneli İlçe otogarı şehirlerarası otogar statüsüne kavuştu

Osmaneli İlçe Otogarı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından aldığı T2 yetki belgesi ile şehirlerarası otogar statüsüne yükseldi.

Serhat Kaya - Bilecik / Yeniçağ

Osmaneli Belediyesinden yapılan açıklamada otogarın aldığı T2 yetki belgesi ile artık şehirlerarası otogar statüsüne yükseldiği ve şehirlerarası otobüs firmaları ile güzergahlarına Osmaneli’ni de dahil etmelerinin sağlanması için görüşmelerin başlayacağı bilgisi verildi.

Osmaneli Belediyesinden yapılan açıklamada, “Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından resmi olarak tescillenen Osmaneli Şehirlerarası Otogarı T2 yetki belgesini alarak şehirlerarası otogar statüsüne yükseldi. Bu önemli adım, ilçemize olan ulaşımı kolaylaştıracak ve seyahatlerinizde büyük bir kolaylık sağlayacak. Şimdi, otobüs firmaları ile yapacağımız görüşmelerle, güzergahlarına Osmaneli’yi de dahil etmeyi planlıyoruz. Böylece, Osmaneli’mizin ulaşım ağı daha da genişleyecek. Bu güzel gelişme ilçemize ve halkımıza hayırlı uğurlu olsun.” denildi.

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