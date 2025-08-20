Bilecikli sporcular İstanbul’daki yarışmalarda dereceye girdi

Serhat Kaya / Bilecik / Yeniçağ

38. Sadi Gülçelik yarışmaları 19 Ağustos tarihinde İstanbul’da düzenlendi. Yarışmalardan Bilecikli sporcular Enes Ortakibar ve Ensar Döner derece elde ederek madalya ile döndüler.

Yarışmalarda Enes Ortakibar 100 metre ikincisi, Ensar Döner ise Uzun Atlama branşında üçüncü oldu.

Sporcuların elde ettiği başarı sonrası Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Sporcularımızı ve Antrenörümüz Ahmet Topçu’yu tebrik eder başarılarının devamını dileriz.” denildi.