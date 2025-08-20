Bilecikli sporcular İstanbul’daki yarışmalarda dereceye girdi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Bilecikli sporcular İstanbul’daki yarışmalarda dereceye girdi

Bilecikli sporcular İstanbul’da düzenlenen 38. Sadi Gülçelik yarışmalarında derece elde ettiler.

Serhat Kaya / Bilecik / Yeniçağ

38. Sadi Gülçelik yarışmaları 19 Ağustos tarihinde İstanbul’da düzenlendi. Yarışmalardan Bilecikli sporcular Enes Ortakibar ve Ensar Döner derece elde ederek madalya ile döndüler.

Yarışmalarda Enes Ortakibar 100 metre ikincisi, Ensar Döner ise Uzun Atlama branşında üçüncü oldu.

Sporcuların elde ettiği başarı sonrası Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Sporcularımızı ve Antrenörümüz Ahmet Topçu’yu tebrik eder başarılarının devamını dileriz.” denildi.

whatsapp-gorsel-2025-08-20-saat-15-28-46-811fbc32.jpg

whatsapp-gorsel-2025-08-20-saat-15-28-46-9eaf9c5a.jpg

Son Haberler
İYİ Parti'den gündemi sarsacak basın açıklaması! Mardin İl başkanı ve ilçe başkanı istifa etmişti
İYİ Parti'den gündemi sarsacak basın açıklaması! Mardin İl başkanı ve ilçe başkanı istifa etmişti
Mardin Uluslararası Film Yarışması başvuruları başladı
Mardin Uluslararası Film Yarışması başvuruları başladı
Victor Nelsson İtalya'ya uçtu! Galatasaray'ın başını ağrıtacak 1 milyonluk sorun
Victor Nelsson İtalya'ya uçtu! Galatasaray'ın başını ağrıtacak 1 milyonluk sorun
Kıyafet değiştirerek tanınmamaya çalıştı ancak jandarmadan kaçamadı!
Kıyafet değiştirerek tanınmamaya çalıştı ancak jandarmadan kaçamadı!
Galatasaray'da menajer savaşları... Ederson transferini Gardi mi engelliyor?
Galatasaray'da menajer savaşları... Ederson transferini Gardi mi engelliyor?