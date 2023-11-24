Bilecik'te 14 köpeğin ölü bulunmasına 4 gözaltı

Müdür N.A.'nın, dün köpek ölümlerine ilişkin Bilecik Belediyesi'ne ait Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulunan Bilecik Belediyesi Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı'nın yanında yer aldığı ve barınaktaki hayvanlara yapılan işlemleri anlatarak, "Yasa kapsamında sokaktan al, kısırlaştır ve tekrar alındığı ortama geri bırak. Biz bu şartlarda çalışıyoruz. Barınağımızda tüm ameliyatları yapabilecek kapasitedeyiz. Her şeyimiz tam" diye açıklamada bulunduğu anlaşıldı.

O ARAÇ HAYVANSEVERLER TARAFINDAN GÖRÜNTÜLENDİ

Bilecik Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yaptığı tespitlerde, köpeklerin taşındığı belirtilen Bilecik Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'ne ait 11 AK 738 plakalı araç ise park halindeyken hayvanseverler tarafından görüntülendi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.