Bilecik’te alkollü sürücünün karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Bilecik'te kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu gerçekleşen trafik kazasında 1 işi yaralandı. Kaza sonrası kamyonet sürücüsünün 2.01 promil alkollü olduğu belirtildi.
Kaza; dün gece Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi alt geçidi kavşağında oldu. Sanayi alt geçidinden İstiklal Caddesine seyir halindeki İbrahim B. idaresindeki kamyonet, aynı istikamette seyir halinde bulunan Teoman G. idaresindeki motosiklete arkadan çarptı. Yaşanan trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralanırken, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.
Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, kamyonet sürücü İbrahim B.'nin 2.01 promil alkollü olduğu belirlendi.