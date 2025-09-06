Bilecik'te altyapı ve çevre temizlik çalışmaları

Bilecik'in Bayırköy beldesinde, altyapı ve çevre temizlik çalışmaları tamamlandı.

Okul bölgesinde yürütülen elektrik hatlarının yer altına alınması çalışmaları sırasında zarar gören kanalizasyon hattı, belediye ekipleri tarafından yenilenerek yeniden hizmete açıldı. Bayırköy Belediyesi ekipleri, çalışmaların ardından kanalizasyon hattındaki tüm onarım ve yenileme işlemlerini kısa sürede tamamladı. Öte yandan, beldedeki Doğandere mevkisinden başlayarak belde içinden geçen dere yatağında da temizlik çalışmaları gerçekleştirildi. Belediye ekipleri, dere içerisinde biriken çamur ve ağaç dallarını temizledi. Temizlik sonrası, kötü koku ve mikrop oluşumunu önlemek amacıyla dere içerisinde dezenfektanlarla yıkama çalışmaları yapıldı.

Bayırköy Belediye Başkanı Aykut Dilsiz, "Yapılan çalışmalar beldemizin altyapısını güçlendirmeyi ve çevre sağlığını korumayı hedefliyor. Vatandaşlarımızın daha sağlıklı ve güvenli bir yaşam sürmesi için çalışmalarımız aralıksız devam edecek" dedi.

