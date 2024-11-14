Bilecik’te binlerce askerin terhis heyecanı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Bilecik’te binlerce askerin terhis heyecanı

Bilecik Jandarma Eğitim Komutanlığı'nda düzenlenen yemin törenine katılarak vatani görevini tamamlayan 3 bin 95 asker terhis oldu.

Bilecik Jandarma Eğitim Komutanlığı'nda düzenlenen yemin törenine katılarak vatani görevini tamamlayan 3 bin 95 asker terhis oldu.

Vali Şefik Aygöl, protokol üyeleri ile birlikte Jandarma Eğitim Komutanlığı'nda düzenlenen yemin törenine katılarak; askerlerin terhis töreninde heyecanlarına ortak oldu. Törende askerlik görevlerini yerine getiren mehmetçikler, yemin ederek ailelerine kavuşmanın gururunu yaşadı.

Vali Aygöl, gençlerin gösterdiği disiplin ve vatan sevgisinin her şeyden önce geldiğini vurgulayarak, "Kahraman Türk Jandarması, yemininiz ve askerliğiniz hayırlı olsun" diyerek bu önemli günde mehmetçiklerin yanlarında bulunmaktan duyduğu gururu ve memnuniyeti dile getirdi.

Bilecik’te binlerce askerin terhis heyecanı

Bilecik’te binlerce askerin terhis heyecanı

Bilecik’te binlerce askerin terhis heyecanı

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