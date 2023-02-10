Deprem bölgesine duygulandıran yardım

İHA

Bozüyüklülerin yoğun ilgi gösterdiği kampanyaya gönderilen kıyafet kolilerinden çıkan notlar ise duygulandırdı.

Bir vatandaşın yardım kolisinden çıkan ve bir oyuncağa iliştirilen Elif, Eylül, Emir ve Eymen’in yazdığı duygu dolu notta “Bu kıyafetler sizi sıcacık tutsun. Kalbimiz dualarımız sizinle. Allah’a emanet olun. Bozüyük’ten sevgiler” ifadeleri yer aldı.

Minikler gönderdikleri kıyafetler, iyi dilekleri ve oyuncaklarının yanı sıra depremzedelere olan sevgilerini de bu yolla ilettiler.

Daha sonra üzerinde not olan bu oyuncak ve kıyafetler paketlenerek deprem bölgesine gitmek üzere kolilere yerleştirildi.