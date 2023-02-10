10 Şubat 2023 Cuma
İstanbul 5°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Deprem bölgesine duygulandıran yardım

Bilecik Bozüyük Belediyesi tarafından depremzedeler için düzenlenen Afet Yardım Kampanyası yoğun ilgi gördü. Bir çocuğun deprem bölgesindeki diğer çocuklara oyuncak gönderdiği ortaya çıktı. Oyuncağın üzerindeki not okuyanları duygulandırdı.

Haber Giriş: 10 Şubat 2023 Cuma - 11:29
Takip Et

Bilecik'te bir çocuk depremzedelere oyuncağını gönderdi

Deprem bölgesine duygulandıran yardım
+
Aa
-

İHA

Bozüyüklülerin yoğun ilgi gösterdiği kampanyaya gönderilen kıyafet kolilerinden çıkan notlar ise duygulandırdı.

Bir vatandaşın yardım kolisinden çıkan ve bir oyuncağa iliştirilen Elif, Eylül, Emir ve Eymen’in yazdığı duygu dolu notta “Bu kıyafetler sizi sıcacık tutsun. Kalbimiz dualarımız sizinle. Allah’a emanet olun. Bozüyük’ten sevgiler” ifadeleri yer aldı.

Minikler gönderdikleri kıyafetler, iyi dilekleri ve oyuncaklarının yanı sıra depremzedelere olan sevgilerini de bu yolla ilettiler.

Daha sonra üzerinde not olan bu oyuncak ve kıyafetler paketlenerek deprem bölgesine gitmek üzere kolilere yerleştirildi.

 

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Show TV ana haber sunucusu Dilara Gönder istifa etti. Deprem yayınındaki sözleri gündem olmuştu
1
﻿Show TV ana haber sunucusu Dilara Gönder istifa etti. Deprem yayınındaki sözleri gündem olmuştu
﻿Show TV ana haber sunucusu Dilara Gönder istifa etti. Deprem yayınındaki sözleri gündem olmuştu
﻿Galatasaray'dan Volkan Demirel'e flaş teklif
2
﻿Galatasaray'dan Volkan Demirel'e flaş teklif
﻿Galatasaray'dan Volkan Demirel'e flaş teklif
﻿Seçimler 14 Mayıs'ta yapılacak mı? İlk bilgileri yine Reuters'a sızdırıp açıkladılar
3
﻿Seçimler 14 Mayıs'ta yapılacak mı? İlk bilgileri yine Reuters'a sızdırıp açıkladılar
﻿Seçimler 14 Mayıs'ta yapılacak mı? İlk bilgileri yine Reuters'a sızdırıp açıkladılar
﻿Özgür Demirtaş işine geldiği yeri çevirip deprem paylaşımı yapan Hilal Kaplan’a Allah senin de belanı versin
4
﻿Özgür Demirtaş işine geldiği yeri çevirip deprem paylaşımı yapan Hilal Kaplan’a Allah senin de belanı versin
﻿Özgür Demirtaş işine geldiği yeri çevirip deprem paylaşımı yapan Hilal Kaplan’a Allah senin de belanı versin
﻿Boeing, Türkiye'deki deprem çalışmalarına 500 bin dolar yardım yaptı
5
﻿Boeing, Türkiye'deki deprem çalışmalarına 500 bin dolar yardım yaptı
﻿Boeing, Türkiye'deki deprem çalışmalarına 500 bin dolar yardım yaptı
﻿Depremin görüntüsü dehşete düşürdü. Yer halı gibi sallanıyor
6
﻿Depremin görüntüsü dehşete düşürdü. Yer halı gibi sallanıyor
﻿Depremin görüntüsü dehşete düşürdü. Yer halı gibi sallanıyor
﻿Çürük binalara ruhsat verilmesi için yapılan imar affı reklamı. Bir de utanmadan bu reklamda oynadılar
7
﻿Çürük binalara ruhsat verilmesi için yapılan imar affı reklamı. Bir de utanmadan bu reklamda oynadılar
﻿Çürük binalara ruhsat verilmesi için yapılan imar affı reklamı. Bir de utanmadan bu reklamda oynadılar
﻿Kars’tan deprem bölgesine destek
﻿Kars’tan deprem bölgesine destek
﻿Kars’tan deprem bölgesine destek
﻿Psikologlardan çocuklar ve deprem uyarısı
﻿Psikologlardan çocuklar ve deprem uyarısı
﻿Psikologlardan çocuklar ve deprem uyarısı
﻿İşsizlik rakamları açıklandı. İşsiz sayısı 3 milyon 633 bine yükseldi
﻿İşsizlik rakamları açıklandı. İşsiz sayısı 3 milyon 633 bine yükseldi
﻿İşsizlik rakamları açıklandı. İşsiz sayısı 3 milyon 633 bine yükseldi
﻿Uzmanı açıkladı. Her çocuk bu virüsüyle enfekte olabilir
﻿Uzmanı açıkladı. Her çocuk bu virüsüyle enfekte olabilir
﻿Uzmanı açıkladı. Her çocuk bu virüsüyle enfekte olabilir
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.