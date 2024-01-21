Bilecik’te Birleşik Metal işçileri, toplu iş sözleşmesini coşkuyla karşıladı

Birleşik Metal İş Sendikası ile Türkiye Metal Sanayicileri sendikası arasında uzlaşı sağlanması sonucunda imzalanan toplu iş sözleşmesi, Bilecikli sendika üyesi işçileri sevince boğdu. Birleşik Metal İş Sendikası Eskişehir Şubesi Başkanı Recai Büyükbeyhan, metal işçileri için ilk 6 aylık zammın yüzde 98, ikinci 6 aylık zammın ise yüzde 30 oranında yapılacağını belirtti.

Demisaş ve Accuride Wheels fabrikalarının önünde toplanan metal işçileri, bu kararı alkışlar ve sloganlarla kutladı.

Recai Büyükbeyhan, imzalanan toplu iş sözleşmesi hakkında yaptığı açıklamada, zamların, enflasyonun 23 – 24’e çıkacağı hesaplanarak belirlendiğini ifade etti ve “Yüzde 30’un üzerine çıkarsa da koruma olarak önlem alınacak. Üçüncü 6 ay enflasyon artı yüzde 3, dördündü 6 ayda enflasyon.” sözlerini ifade etti.

Ayrıca, toplu sözleşmede ek maddeler bulunduğunu vurgulayan Büyükbeyhan, Anaokulunda okuyan çocuğu olan işçilere 2 bin lira para yardımı alındığı iletti. Sünnet düğünü yapacaklar için 2 gün izin alındığını ve Dünya Engelliler Günü'nde engelli işçilere 1 gün izin verileceğini aktardı.