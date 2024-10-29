Bilecik’te çatı katında çıkan yangını korkuttu

Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesi’nde bulunan 6 katlı bir apartmanın dubleks katının çatısında çıkan yangın, mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. Yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde kısa sürede kontrol altına alındı.

Olay, sabah saat 08.00 sıralarında Uğur Mumcu Parkı yanında bulunan apartmanın çatısında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı çıkan yangın, kısa sürede tüm çatıyı sardı. Alevlerin hızla yayılması üzerine polis ekipleri, apartmanda oturanları hızla tahliye etti.

Bilecik Belediyesi itfaiye ekipleri, olay yerine gelerek yangına anında müdahale etti. Alevlerin çevre binalara sıçramasını engelleyen ekipler, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Yangında büyük maddi hasar meydana gelirken, şans eseri yaralanan veya dumandan etkilenen olmadı.

Yangının çıkış sebebini belirlemek için polis ekipleri geniş çaplı bir inceleme başlattı. Apartman sakinleri, yangının nedenini merakla beklerken, yetkililer olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirtti.