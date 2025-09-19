Bilecik’te çıkan yangın korkuttu

Bilecik'te bir evin çatısında çıkan yangın evlerin birbirlerine bitişik olması nedeniyle korkuttu.

Yangın, Bilecik merkez Gülümbe köyü Yunuslar Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Sabri Gürleyik'e ait evin çatısında henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten başlayan yangın bir anda eve sıçradı. Yangına, Bilecik Belediyesine ait itfaiye ekiplerinin anında müdahalesiyle çevre evlere sıçramadan müdahale edildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, ev kullanılmaz hale geldi. Ekiplerin soğutma işlemi devam ederken, jandarma çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

Öte yandan, köyde evlerin bitişik olması nedeniyle korku dolu anlar yaşandı. Yangın herhangi bir yaralanma meydana gelmedi.

