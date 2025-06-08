Bilecik’te çöp konteyneri sorunu: Vatandaşlar isyanda!

Kurban Bayramı öncesinde bazı mahallelerdeki çöp konteynerlerinin kullanılamayacak durumda olması vatandaşların tepkisine neden oldu. Bilecik’te uzun zamandır çöp konteynerlerinin yenilenmemesi kaynaklı sıkıntılar zaman zaman özellikle Bilecik Muhtarlar Derneği ve İsmetpaşa Mahallesi muhtarı İlhami Çınar ve diğer mahalle muhtarları tarafından da dile getiriliyordu.

Muhtarların uzun süredir dile getirdiği ancak karşılık bulmayan taleplerine artık vatandaşlarda katıldı. Vatandaşlar mahallelerindeki çoğu çöp konteynerinin kullanılamayacak kadar kötü durumda olduğunu, kapakları olmayanların çevreye kötü koku yaydığını, tekerlekleri kırık olanların ise devrilerek içerisindeki çöplerin yerlere saçıldığını söylediler.

Vatandaşlar ayrıca konteynerlerin havaların ısınması ile yıkanmaması nedeni ile de kötü koku yaydığını belirttiler. Vatandaşlar konteynerlerin eski olması nedeni ile boyalarının da kötü durumda olduğunu bazılarının üzerine duyarsız kişiler tarafından uygunsuz şekilde sprey boyalarla yazı yazılmasından dolayı hoş olmayan görüntülerinde ortaya çıktığını sözlerine eklediler.

Vatandaşlar Bilecik Belediyesi yetkililerinden Kurban Bayramı sonrası bu duruma bir çözüm bularak hasarlı konteynerleri onarmalarını ve kullanılmayacak durumda olanları da yenileri ile değiştirmelerini istediler.