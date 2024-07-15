Bilecik'te fuhuş operasyonu

İl merkezinde gerçekleştirilen operasyonda, yabancı uyruklu bir kadın gözaltına alınırken, 12 adet uyuşturucu hap, bir adet 9x19 mm fişek ve çeşitli materyaller ele geçirildi.

Gözaltına alınan yabancı uyruklu şüpheli hakkında 'fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etme' ve 'ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanun' suçları kapsamında yasal işlem başlatıldı. Adli makamlarca tutuklanan şüpheli, Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.

Operasyon sırasında mağdur olarak kurtarılan iki yabancı uyruklu kadın, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Bu kadınlardan biri hakkında, 'kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' suçu kapsamında yasal işlem başlatıldı. İşlemleri tamamlanan kadınlar, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne sevk edildi.