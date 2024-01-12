Bilecik’te gözler Belediye Meclisine çevrildi

Serhat Kaya / Bilecik - Yeniçağ

Semih Şahin'in 9 Ocak'ta Bilecik Valiliğine Belediye Başkanlığından istifa ettiğine dair dilekçesini vermesinin ardından Valilik tarafından Belediye Meclisi 1. Başkan Vekili İYİ Partili Mustafa Sadık Kaya Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmişti.

BİLECİK BELEDİYE MECLİSİ YARIN SAAT 14:00'TE OLAĞANÜSTÜ TOPLANIYOR

Mustafa Sadık Kaya'ya tebliğ edilen görev yazısı ile birlikte Belediye Meclisini 12 Ocak Cumartesi günü saat 14:00'te olağanüstü toplantıya çağırarak toplanacak olan meclis içerisindeki üyelerden 31 Mart'a kadar Belediye Başkanlığı görevini asil olarak yürütecek bir başkan seçilmesi görevi de verilmişti.

BELEDİYE BAŞKAN VEKİLLİĞİ SONA ERDİ

Belediye Başkanlığı görevini vekaleten yürüten Cumhuriyet Halk Partili Melek Mızrak Subaşı'nın Başkan Vekilliği de Semih Şahin'in istifası ile sona ermiş oldu.

İYİ PARTİDEN İSTİFA ETTİ, BAĞIMSIZ OLARAK BELEDİYE BAŞKANLIĞINA ADAYLIĞINI AÇIKLADI

Başkanlık görevini yarına kadar vekaleten yürütecek ve meclisin olağanüstü toplantısına da başkanlık edecek olan Mustafa Sadık Kaya bugün yaptığı açıklama ile İYİ Partiden istifa ettiğini ve yarın yapılacak Belediye Başkanlığı seçimlerine bağımsız olarak aday olacağını duyurdu.

Bilecik belediye Başkan Vekili Mustafa Sadık Kaya, İYİ Partiden istifası ve Belediye Başkanlığına adaylığı ile ilgili yaptığı açıklamada, “Değerli hemşerilerim, yarın yapılacak olağanüstü meclis toplantımız ile 31 Mart’a kadar Bilecik Belediye Başkanımızı belirleyeceğiz. Yapacağımız toplantı öncesi 31 Mart’a kadar yürütülecek olan Belediye Başkanlığı görevine aday olduğumu siz değerli hemşerilerime duyurmak istiyorum.

Bilecik Belediyesinin bu dönem seçeceği 4.Başkanın tüm Bilecik’in başkanı olması adına da kurucu il yönetiminde yer almaktan onur duyduğum partim İYİ Parti’den istifa ettiğimi de ayrıca belirtmek istiyorum. Yarın yapılacak olan Başkanlık seçimine bağımsız aday olarak katılacağımı Bilecik Kamuoyuna duyurur, yapılacak olan seçimin Bilecik ilimize hayırlı olmasını dilerim.” dedi.

PARTİLERİN BİLECİK BELEDİYE MECLİSİNDEKİ SANDALYE DAĞILIMI

Diğer yandan yarın yapılacak olağanüstü toplantı öncesi Bilecik Belediye Meclisinde partilerin sandalye sayılarda şu şekilde;

CHP: 11

AKP: 6

MHP: 4

İYİ Parti: 3

Bağımsız: 1