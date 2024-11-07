Bilecik’te iki araç birbirine çarpıştı! 1 kişi yaralandı

Kaza, Bilecik merkez Hürriyet Mahallesi sanayi rampası Gençlik Merkezi önünde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Bilecik kent merkezinden sanayi istikametine seyir halindeki Şükrü K. idaresindeki araç, Gençlik Merkezi önünde geldiğinde araç yoğunluğundan yavaşladı.

Bu esnada arkasından gelen Rahim D. idaresindeki hafif ticari araç duramayarak arkadan çarptı. Kazada hafifi ticari araç sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili araştırma başlattı.