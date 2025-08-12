Bilecik’te kamu malına zarar veren şahısın görüntüleri kamerada

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik’te kamu malına zarar veren şahısın görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı.

Serhat Kaya / Bilecik / Yeniçağ

Bilecik’in Söğüt ilçesinde apartman önlerinde bulunan ve belediye tarafından vatandaşların ortak kullanımına sunulan piknik masalarından birine, kimliği tespit edilen bir kişi tarafından kırılarak zarar verildi.

Durumun, Söğüt Belediyesi WhatsApp İhbar Hattına bildirilmesi üzerine Zabıta Müdürlüğü ekipleri kısa süre içerisinde olay yerine giderek gerekli cezai işlemi uyguladı.

Olay sonrası Söğüt Belediyesinden yapılan açıklamada, “Unutmayalım, sinirlenince en iyi çözüm piknik masasını zarar vermek değil, piknik masasında çay içip sakinleşmektir. Bu tür olumsuzlukların yaşanmaması için, hemşehrilerimizin çevremize ve ortak kullanım alanlarımıza sahip çıkmasını önemle rica ediyoruz.” denildi.

Öte yandan sinirlerine hakim olamayarak piknik masasına zarar veren şahsın görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı.

whatsapp-gorsel-2025-08-12-saat-14-01-35-248534cf.jpg

whatsapp-gorsel-2025-08-12-saat-14-01-35-c61d1eb0.jpg

