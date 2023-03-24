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Bilecik'te kontrolden çıkan kamyon bariyerlere devrildi

Bilecik'te kamyon, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere devrildi. Kazada sürücü yaralandı.

Haber Giriş: 24 Mart 2023 Cuma - 12:02
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Bilecik'te kamyon bariyerlere devrildi: 1 yaralı

Bilecik'te kontrolden çıkan kamyon bariyerlere devrildi
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İHA'nın haberine göre, Bilecik'te seyir halinde kontrolden çıkan kamyon bariyerlere çarparak, devrildi.

Alınan bilgilere göre; Bilecik-Osmaneli karayolunda seyir halinde bulunan 41 YN 440 plakalı kamyon sürücüsü Sayit M. Vezirhan beldesine geldiğinde aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç yolun sağ tarafındaki bariyerlere çarparak devrildi. Kazada araç sürücü Sayit M. yaralanırken, yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

 

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