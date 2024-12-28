Bilecik’te kontrolden çıkan araç tarlaya uçtu: 1 yaralı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Bilecik’te kontrolden çıkan araç tarlaya uçtu: 1 yaralı

Bilecik'te seyir halinde kontrolden çıkan araç tarlaya uçarken, yaşanan trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik-Yenişehir-Bursa karayolunda seyir halindeki 16 BOC 797 plakalı otomobil sürücüsü Emre E., virajı alamayarak, aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç tarlaya savrulurken, yaşanan trafik kazasında araç içinde yolcu olarak bulunan Damla E., yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

Bilecik’te kontrolden çıkan araç tarlaya uçtu: 1 yaralı

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