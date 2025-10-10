Olay, Ertuğrulgazi Mahallesi’nde bulunan Adliye Ek Hizmet Binası önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bilecik ve Eskişehir’de yaşayan ve aralarında husumet bulunduğu öne sürülen iki aile, velayet davası için adliyeye geldi. Duruşmanın ardından Bilecik’te yaşayan aile üyeleri, karşı tarafın aracına sopayla zarar verdi.

Durumu fark eden sürücü E.F., yanında bulunan R.U. ile birlikte adliye çevresinde araçla dolaşarak olaya karışan kişileri aradı. Bir süre sonra Y.Z., V.M. ve Y.M.’yi gören E.F., otomobilini şahısların üzerine sürdü. Kaçmaya çalışan şahıslar son anda kurtulurken araç istinat duvarına çarparak durabildi.

Kısa sürede yeniden başlayan kavgada iki grup birbirine sopalarla saldırdı. Olayda E.F., R.U., V.M. ve Y.M. çeşitli yerlerinden yaralandı. Çıkan kavga polislerin müdahalesi ile son bulurken, yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.