Bilecik’te meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Kaynak: İHA
Bilecik’te meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Bilecik'te 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Bilecik'te 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez Güneş TOKİ Yayla 1. Sokak üzerinde seyir halindeki Birkan H. idaresindeki 26 GJ 890 plakalı araç, karşı yönden gelen Turgay E. idaresindeki 11 AY 969 plakalı araç ile çarpıştı. Kazada Turgay E. ve araçta yolcu olarak Emre E. yaralandı. Yaralıları olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Bilecik’te meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı

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