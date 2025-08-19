Bilecik’te Muhtarlardan Komutan Vanlı’ya hayırlı olsun ziyareti

Serhat Kaya / Bilecik / Yeniçağ

İl Jandarma Alay Komutanı Kıdemli Albay Ali Vanlı’ya Bilecik’teki görevine başlamasının ardından hayırlı olsun ziyaretleri sürüyor. Bu kapsamda Bilecik’teki mahalle ve köy muhtarları Komutan Vanlı’yı makamında ziyaret ederek, yeni görevinin hayırlı olmasını dilediler.

Bilecik Muhtarlar Derneği Başkanı ve İsmetpaşa Mahallesi Muhtarı İlhami Çınar ziyaretleri ile ilgili olarak, “Bugün köy ve mahalle muhtarlarımızla beraber ilimize İl Jandarma Alay Komutanı olarak atanan Ali Vanlı Albayımıza hoş geldiniz ziyaretinde bulunduk. Kendilerine başarılarının ilimiz için daim olması temennisinde bulunduk” dedi.