Bilecik’te orman yangını

Kaynak: DHA
Bilecik’te orman yangını

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde buğday tarlasında çıkan yangın, yakındaki ormana sıçradı. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında 5 dönümlük tarla ve 2 hektarlık orman zarar gördü.

Osmaneli ilçesine bağlı Soğucakpınar köyüne bağlı Kaşıkçı Mahallesi Bozontepe mevkisindeki buğday tarlasında hasat sırasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Kocaeli'de çöp depolama alanında yangınKocaeli'de çöp depolama alanında yangın

Alevler kısa sürede rüzgarın da etkisiyle yakındaki ormana sıçradı. İhbar Orman İşletme Müdürlüğü 13 arazöz, 3 dozer, 5 su tankeri, 127 personel ve 4 helikopterle müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, 5 dönümlük buğday tarlası ve 2 hektar orman alanı zarar gördü. Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Son Haberler
Kenya'da sokaklar karıştı: 56 yaralı
Kenya'da sokaklar karıştı: 56 yaralı
Finalde sürpriz başlangıç: Fenerbahçe şampiyonluk için çıkmıştı
Finalde sürpriz başlangıç: Fenerbahçe şampiyonluk için çıkmıştı
Mansur Yavaş büyük tehlikeye dikkat çekti, talimatı verdi!
Mansur Yavaş büyük tehlikeye dikkat çekti, talimatı verdi!
Konya'da İHA paniği! Ekipler seferber oldu
Konya'da İHA paniği! Ekipler seferber oldu
Fenerbahçe'den meraklandıran Alex paylaşımı: 'Bize emanet'
Fenerbahçe'den meraklandıran Alex paylaşımı: 'Bize emanet'