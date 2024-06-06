Bilecik'te ormanlık alanlarda piknik yasağı

Kaynak: İHA
Bilecik'te ormanlık alanlarda piknik yasağı

Bilecik Valiliği, ormanlık alanlarda ateşli ve ateşsiz her türlü piknik yapmanın yasaklandığını açıkladı.

Valilik tarafından yapılan duyuruda, "5 Haziran 2024 ile 1 Ekim 2024 tarihleri arasında Bilecik genelinde; ormanlık alanlarda ateşli ve ateşsiz her türlü piknik yapmak kesinlikle yasaklanmıştır.

Ancak resmi tescilli orman parkları, tabiat parkları, piknik-mesire alanları ve gerçek/tüzel kişi işletmelerindeki kır lokantalarında, orman yangınlarına karşı alınması gereken tedbirleri içeren eylem planlarının ilgili işletmelerce mülki idare makamından izin alınması durumunda saat 21.00’a kadar ateş ve ateşsiz piknik vb. etkinliklerin yapılmasına izin verilecektir.

Bu alanlarda havai fişek vb. çıkarabilecek yanıcı ve patlayıcı maddelerin kullanılmasına hiçbir şekilde izin verilmeyecektir" denildi.

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