Bilecik'te oto faresi yakalanarak tutuklandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Bilecik'te oto faresi yakalanarak tutuklandı

Bilecik'te farklı tarihlerde 6 adet hırsızlık olayına karışan firari şüpheli şahıs yakalanarak tutuklandı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde farklı tarihlerde meydana gelen hırsızlık olaylarına karışan firari şüpheli, Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin titiz çalışmaları sonucu yakalandı.

Ekipler, 3 adet otodan hırsızlık ve 3 adet açıktan hırsızlık olayını aydınlatmak için harekete geçti. Yapılan incelemelerde, 6 hırsızlık olayının aynı kişi tarafından gerçekleştirildiği belirlendi. Şüpheli, Bursa'da yakalanarak Bilecik'e getirildi.

Adli makamlarca 6 ayrı dosyadan tutuklanan şahıs, Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi.

Bilecik'te oto faresi yakalanarak tutuklandı

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