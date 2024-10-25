Bilecik'te oto faresi yakalanarak tutuklandı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde farklı tarihlerde meydana gelen hırsızlık olaylarına karışan firari şüpheli, Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin titiz çalışmaları sonucu yakalandı.
Ekipler, 3 adet otodan hırsızlık ve 3 adet açıktan hırsızlık olayını aydınlatmak için harekete geçti. Yapılan incelemelerde, 6 hırsızlık olayının aynı kişi tarafından gerçekleştirildiği belirlendi. Şüpheli, Bursa'da yakalanarak Bilecik'e getirildi.
Adli makamlarca 6 ayrı dosyadan tutuklanan şahıs, Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi.