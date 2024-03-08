Bilecik'te özel gereksinimli kadın çalışan tandem bisikletle işine götürüldü

Kaynak: Haber Merkezi
Bilecik'te özel gereksinimli kadın çalışan tandem bisikletle işine götürüldü
Bilecik Belediyesi tarafından 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla hazırlanan etkinlikler kapsamında özel gereksinimli kadın çalışan, iş yerine tandem bisikletle götürüldü.

Serhat Kaya - Bilecik / Yeniçağ

Bilecik Belediyesi ve Bisikletliler Derneği Bilecik Temsilciliği işbirliğinde gerçekleştirilen etkinlikte, bisikletle ulaşım ve kadınların sosyal ve ekonomik hayattaki yerine dikkat çekildi.
Aynı zamanda her türlü engelin aşılabildiği mesajlarının verildiği etkinlik kapsamında, Bilecik Belediyesi işletmesi olan +1 Mutluluk Kafe personeli Nurcan Söğüt, evinden alınarak işyerine ulaşımı sağlandı.

whatsapp-image-2024-03-08-at-18-02-25-1.jpegBelediye Başkanı Mustafa Sadık Kaya ve Kent Konseyi Başkanı Seyfi Özgen tarafından karşılanan bisikletliler daha sonra +1 Mutluluk Kafe’de çay içti.

Bilecik Belediyesi Bisiklet Antrenörü Hakan Yavuz ile birlikte tandem bisikletle işyerine ulaşan Nurcan Söğüt, gerçekleştirilen etkinlikten duyduğu memnuniyeti belirtti.

whatsapp-image-2024-03-08-at-18-02-26.jpegBisiklet Antrenörü Yavuz ise Bilecik Belediyesi ve Bisikletliler Derneği Bilecik Temsilciliği işbirliğinde güzel bir program yaptıklarını belirterek, ‘’Belediye Başkanlığı tarafından 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar gününe ilişkin birçok aktivite yapıldı. Bunlardan birisi de hem bisikletle ulaşıma dikkat çekmek hem hayatta engellerin aşılabileceği hem de kadınların sosyal ve toplumsal hayattaki yerine dikkat çekmek istedik. Birçok etkinlikte kullandığımız çift kişi binilebilen tandem bisikleti belediye çalışanı Nurcan Söğüt’le birlikte sürdük. Bizlere bu anlamlı çalışmada katkı sunan herkese çok teşekkür ediyorum’’ ifadelerini kullandı.

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