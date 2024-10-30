Bilecik’te seyir halinde otomobil bir anda alev aldı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Bilecik’te seyir halinde otomobil bir anda alev aldı

Bilecik’in merkez Hürriyet Mahallesi’nde dün gece meydana gelen olayda, seyir halindeki bir otomobilin motor kısmından aniden alevler yükseldi.

Ekipler, yangına hızla müdahale ederek olası bir felaketi önledi.

Alınan bilgilere göre, 26 AKC 390 plakalı otomobil, Site Caddesi üzerinde seyir halindeyken motor kısmından bir anda dumanlar yükselmeye başladı.

Durumu fark eden sürücü, aracı hemen kenara çekerek 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradı. İhbar üzerine olay yerine hızla Bilecik Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

Dumanların kısa sürede aleve dönüştüğü yangına anında müdahale eden ekipler, yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Bilecik’te seyir halinde otomobil bir anda alev aldı

Bilecik’te seyir halinde otomobil bir anda alev aldı

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