Bilecik’te son 2 günde zam yağmuru

Serhat Kaya / Bilecik – Yeniçağ

Bilecik’te dün ekmek, simit ve poğaça ile Bozüyük ilçesinde de şehir içi toplu taşıma ücretlerine zam yapılmıştı. Bugün bir zam haberi de berberlerden geldi ve saç ve sakal kesimi ile saç yıkama ücretlerine zam yapıldığı duyuruldu.

Son 2 gündür Bilecik’te ekmeğe zam yapılacağı konuşuluyordu. Dün yapılan açıklama ile ekmek, simit ve poğaça ücretlerine zam yapıldı. Yapılan zam ile bugünden itibaren 7 TL'den satılan 200 gram ekmek fiyatı 8 TL olurken, listeye yeni giren 250 gramlık ekmeğin fiyatı 10 TL olarak belirlendi. 90 gram simit ve 80 gram poğaça ise 10 TL’den satılmaya başlandı.

BOZÜYÜK’TE TOPLU TAŞIMAYA ZAM

Bozüyük ilçesinde ise şehir içi topluma taşıma ücretlerine zam yapıldı. Akaryakıta gelen son zamlar sonrası alınan ücret artışı kararı ile Bozüyük’te öğrenci ücreti 12 TL'den 15 TL'ye, tam ücret ise 13 TL'den 18 TL’ye yükseltildi. Yapılan zamların bugünden itibaren geçerli olacağı öğrenildi.

BİLECİK’TE BERBER ÜCRETLERİ DE ZAMLANDI

Bilecik’te zam yağmurundan berber ücretleri de nasibini aldı. Bilecik Giyim ve Mensucat odası berberlerden gelen zam talebini yerinde bularak onayladı ve saç, sakal kesimi ve saç yıkama ücretleri de zamlandı. Yapılan zam ile şekilli saç tıraşı 100 TL, saç-sakal-yıkama-fön 300 TL, saç kesme 150 TL, saç kesme makine ile asker tıraşı 100 TL, yıkama-fön 100 TL, ağda ve maske 70 TL, sakal tıraşı 80 TL, saç yıkama 70 TL olarak belirlendi.