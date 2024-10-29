Bilecik'te su sorunu büyüyor

Bilecik - Serhat Kaya / Yeniçağ

Bilecik ve çok sayıda ilçesine içme ve kullanma suyu sağlayan Karasu Hattı kurulan bir birlik tarafından işletiliyor. Karasu İçme ve Kullanma Suyu Birliğinin CHP''li Başkanı Melek Mızrak Subaşı Ekim ayı başında oluşan ve Pazaryeri ilçesinin susuz kalmasına neden olan arıza ile ilgili yaptığı açıklamada hattın eskiyen ve çürüyen borularının yenileri ile değiştirildiğini ve geçtiğimiz Cuma günü itibari ile hatta tamamen su verilmiş olacağını söylemişti.

Birlik Başkanı Subaşı'nın açıklaması sonrası Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin dün yaptığı açıklama ile halen ilçelerine hattan su gelmediğini ve bu nedenle Pazaryeri'nin yüksekte kalan mahallelerine su ulaşmadığından mağdur olduklarını söyledi.

Başkan Tekin yaptığı açıklamada, "“Kıymetli hemşehrilerim karasu hattından henüz su gelmiyor. Çalışmalar devam ediyor. Pazaryeri olarak kendi kaynaklarımızdan su vermeye devam ediyoruz. Ancak aşağıda kalan kesimlerde aşırı su kullanımı var. Yukarıdaki hiç su alamayan komşularımızı düşünerek su kullanımı yaparsak daha faydalı olacaktır. Araç yıkamalarınızı şebeke suyundan yapmayınız. Gereksiz su kullanımları beşikli mahallemizin ve yüksek kesimlerde yaşayanların hakkına girmek oluyor. Daha dikkatli su kullanımını rica ediyor sabrınızdan ve anlayışınızdan dolayı ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Belediye olarak alternatif su arayışlarımızın hızla sürdüğünü ayrıca ileriye dönük kullanma suyu depoları konusunda proje hazırlığımız olduğunu bildirmek istiyor saygılarımı sunuyorum” diyerek vatandaşları suları tasarruflu kullanmaya davet etti.

Ayni zamanda Bilecik Belediyeler Birliği Başkanı olan Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin ile Karasu İçme ve Kullanma Suyu Birliği Başkanı Melek Mızrak Subaşı'nı karşı karşıya getiren su problemi öncesinde iki başkan Bilecik'te çöp toplama işini yürüten firma çalışanlarının 1 gün süre ile iş bırakarak Bilecik Merkezde çöp toplamamaları sonucu da karşı karşıya gelmiş ve geçtiğimiz ay yapılan Bilecik Belediyeler Birliği toplantısında iki Başkan arasında gerginlik yaşanmıştı.