Bilecik’te trafik kazası: 1 kişi yaralı

Kaynak: İHA
Bilecik’te trafik kazası: 1 kişi yaralı

Bilecik'te otomobilin aynı yönde seyir halinde giden motorlu bisiklete arkada çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza; Bilecik-Osmaneli-Sakarya karayolu 1. OSB kavşağında meydana geldi. Karayolunda seyir halinde giden Necip Mehmet Y. idaresindeki 11 ACF 712 plakalı motorlu bisiklete arkasında seyir halindeki Oktay K. idaresindeki 11 AAJ 095 plakalı otomobil çarptı.

Yaşanan trafik kazasında motorlu bisikleti süren Necip Mehmet Y. yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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