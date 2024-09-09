Bilecik’te trafik kazası: 2 kişi yaralandı

Kaynak: İHA
Bilecik’te trafik kazası: 2 kişi yaralandı

Bilecik'in Bozüyük-Söğüt karayolu seyir halindeki otomobil sürücü Ali Y., Alibeydüzü Köyü mevkiinde yaptığı bir sollama sonucu karşı yönden gelen İbrahim A., idaresindeki otomobil ile karşı karşıya kaza yaptı.

Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Bozüyük-Söğüt karayolu üzerinde seyir halinde olan otomobilin sürücüsü Ali Y., Alibeydüzü Köyü yakınlarında yaptığı sollama sırasında karşı yönden gelen İbrahim A. yönetimindeki otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada her iki otomobilin sürücüleri yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra onları Bozüyük Devlet Hastanesi'ne sevk etti.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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