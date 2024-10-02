Bilecik’te trafik kurallarını ihlal eden sürücülere ceza

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bozüyük-Eskişehir-Bursa karayolunda yaptıkları denetimlerde 1.494 aracı durdurdu ve 255 sürücüye 477 bin lira ceza uyguladı. Ayrıca, Bilecik-Adapazarı-İstanbul karayolunda yapılan denetimlerde 679 araç ve sürücü kontrol edildi, 255 araç ve sürücüye toplamda 477 bin 884 TL trafik cezası kesildi.

İl genelinde yapılan diğer denetimlerde ise 181 araç ve sürücü kontrol edildi. Çeşitli ihlallerden dolayı 37 araç ve sürücüye 62 bin 815 TL ceza uygulanırken, bir araç geçici olarak trafikten men edilerek otoparka çekildi.