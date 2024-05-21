Bilecik’te uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli yakalandı

Bilecik'in Gölpazarı İlçe Emniyet Amirliği Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bir araç durdurularak arama yapıldı.

Durdurulan araç içerisinde, 8 adet sentetik ecza (Neurontin) maddesi ele geçirilirken, yakalanan 3 şahıstan birinin üzerinden de 52,19 gram sentetik kannabinoid (Bonzai) maddesi, 1 adet 9 mm tabanca ele geçirildi.

Şüpheli hakkında ‘Uyuşturucu Veya Uyarıcı Madde İmal Ve Ticareti’ ve ‘Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun’ suçlarından yasal işlem başlatılarak gözaltına alınırken, diğer 2 şüpheli hakkında ise yasal işlem başlatıldı.

Gözaltına alınan şüpheli şahsın, çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna sevk edildiği öğrenildi.