Bilecik’te uyuşturucu operasyonu!

Kaynak: İHA
Bilecik'te polis ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirilirken 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, 122,51 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 5 adet sentetik ecza (Lyrica), 1,88 gram metamfetamin ve uyuşturucu madde üretiminde kullanıldığı değerlendirilen aseton ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 1 şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirtti.

