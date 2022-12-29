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Bilecik’te uyuşyurucu operasyonu

Bilecik’te polis ekipleri tarafından uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi.

Haber Giriş: 29 Aralık 2022 Perşembe - 12:58
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Bilecik’te uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi

Bilecik’te uyuşyurucu operasyonu
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İHA’nın haberine göre, Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Bozüyük Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğince uyuşturucu madde kullanan, bulunduran, nakleden veya ticaretini yapan şahıs ya da organizasyonların deşifresine yönelik operasyonlar düzenlendi.

Son 1 hafta içerisinde yapılan operasyonlarda 150,11 gram metamfetamin maddesi, 2,90 gram esrar ve 1 adet hassas terazi ele geçirilirken, 9 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerden 7 şahıs hakkında 'Kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' suçundan, 2 şahıs için de 'Uyuşturucu madde imal ve ticareti' suçundan yasal işlem yapıldı. 'Uyuşturucu madde imal ve ticareti' suçundan yasal işlem yapılan şahıslar, çıkarıldığı Sulh Ceza Hâkimliği tarafından tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi.

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