Bilecik’te verimli tarım arazileri üzerine Gıda İhtisas OSB kuruluyor

Bilecik - Serhat Kaya / Yeniçağ

Gölpazarı’nda yapılması planlanan ve yapılacak olan yerin verimli ve işlenmekte olan tarım arazisi olması nedeni ile yöre halkı tarafından karşı çıkılan Gıda İhtisas OSB ile ilgili Danıştay 4. Dairesine yapılan itiraz kabul edilerek, Sakarya 2. İdare Mahkemesi tarafından verilen ÇED raporunun iptali yönündeki karar kesin olarak iptal edilerek OSB’nin kurulması ile ilgili hukuki engel ortadan kaldırılmış oldu.

KÖY SAKİNLERİ DERNEK KURARAK HUKUKİ MÜCADELE BAŞLATTI

Yapılması gündeme ilk geldiği günden bu yana Gölpazarı Beşevler ve Kurşunlu köy sakinleri tarafından karşı çıkılan Gıda İhtisas OSB’nin yapılmaması için köylüler Gölpazarı Çevre ve Koruma Derneği adı altında bir dernek kurarak bu dernek tüzel kişiliği üzerinden hukuki mücadelelerine başlamışlardı. Köy sakinleri verdikleri mücadelenin her aşamasında Gölpazarı’na OSB kurulmasına karşı olmadıklarını OSB’nin yerinin verimli tarım arazileri olması nedeni ile kurulacak yere karşı olduklarını her fırsatta dile getirmişlerdi. Bu kapsamda Sakarya 2. İdare Mahkemesine açtıkları dava sonucu mahkeme bilirkişi raporu talep etmişti. Düzenlenen bilirkişi raporu sonrası Sakarya 2. İdare Mahkemesi verdiği karar ile verilen olumlu ÇED raporunun iptal edilmesine ve söz konusu alanda Gıda İhtisas OSB kurulmamasına karar vermişti.

DAVA DANIŞTAY 4. DAİRESİNE TAŞINDI

Sakarya 2. İdare Mahkemesinin verdiği karar Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Gölpazarı Gıda İhtisas OSB Bölge Müdürlüğü tarafından temyiz edilerek dava Danıştay 4. Dairesine taşınmıştı. Danıştay 4. Dairesi temyiz başvurusunu kabul ederek, Sakarya 2. İdare Mahkemesi tarafından verilen kararın bozulmasına ve davanın reddine kesin olarak karar verdi.

Danıştay 4. Dairesi tarafından verilen karar kesin olduğundan 600 dönümlük içinde halen ekilmekte olan verimli tarım arazilerinin de bulunduğu alanda Gıda İhtisas OSB kurulması kesinleşmiş oldu.