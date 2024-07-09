Bilecik'te yıllardır yıkılmayan metruk ev vatandaşı canından bezdirdi

Yıllardır çözülemiyor! Vatandaş yıldı

Bilecik'in İstiklal Mahallesi'nde Belediye Sokak'ta bulunan ve Kasaplar Sokak'ta arka cephesi olan bu metruk yapı, yaklaşık dört yıl önce tehlike oluşturduğu gerekçesiyle belediye tarafından tahtalarla kapatılmış ve güvenlik fileleriyle çevrilmişti.

Bu süreçte, yaya geçidinin de kapatılmasıyla, insanlar yıllardır bu kaldırımı kullanamıyor ve binanın bir an önce yıkılıp kaldırımın açılmasını talep ediyorlar.

Bilecik Belediyesi'nin ekipleri şehirdeki harabe binaları birer birer yıkarken, bu binanın neden hâlâ ayakta olduğu merak konusu oldu.