Bilecik'te zincirleme trafik kazası: 3 yaralı

Kaynak: İHA
Bilecik'te zincirleme trafik kazası: 3 yaralı
Bilecik'te meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Bilecik kent merkezinden sanayi istikametine gitmekte olan Ahmet Sefa B. kontrolündeki motosiklet ile Umut Y. kontrolündeki motosiklet çarpıştı. Kaza sonucunda motosiklet, cadde üzerinde park halinde duran kamyonete çarparak durabildi.

Meydana gelen kazada; Ahmet Sefa B., Umut Y. ve motosiklette yolcu olan Bayram K. yaralandı. Yaralılara ilk müdahale, olay yerine intikal eden sağlık ekipleri tarafından yapılırken, daha sonra yaralılar ambulansla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde kaldırıldı.

Ahmet Sefa B.'nin 0,23 promil alkollü olduğu ve ehliyetinin 100 ceza puanı aşımından dolayı alındığı belirtildi.

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