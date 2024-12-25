Bileğinizdeki tehlike: Akıllı saat kayışları zehir saçıyor

Çoğu akıllı saat veya fitness takip cihazı kullanıcısı, cihazı bileklerine sabitlemek için sentetik kauçuktan yapılmış bir kayış kullanır. Kayışlar cilde rahatlık sağlamak için tasarlanmış olsa da, Environmental Science & Technology Letters dergisinde yayınlanan yakın tarihli bir çalışma, zararlı olabileceklerini gösterdi. Bunun nedeni, floroelastomerler olarak bilinen maddelerden üretilmeleri ve bunların, perfluorohekzanoik asit (PFHxA) olarak bilinen tehlikeli bir "sonsuz kimyasal" içerebilmesi; bunun ciltten ne kadar emildiği ise meçhul.

PFHxA, su ve ışığa maruz kaldıktan sonra parçalanmayı reddeden ve biyolojik olarak parçalanmayan per- ve polifloroalkil maddeler (PFAS) olarak bilinen endüstriyel ürün sınıfına ait; bu nedenle "sonsuz kimyasallar" olarak adlandırılıyorlar. Bunlar Kansere, yüksek tansiyona ve infertiliteye gibi ciddi sağlık sorunlarıyla ilişkilendiriliyorlar. Bütün bu risklere rağmen, PFAS; yapışmaz tava, şemsiye, kozmetik, mobilya, temizlik kimyasalları, su geçirmez kumaşlar ve leke tutmaz kaplamalar gibi ürünlerde yaygın olarak kullanılmakta. Özellikle PFHxA, pizza kutuları, yağmurluklar, yangın söndürme köpüğü ve su geçirmez spreylerde sıklıkla tercih ediliyor.

Araştırmanın arkasındaki bilim insanları başlangıçta PFHxA aramıyor olsalar da, "sonsuz kimyasal" analiz edilen 22 saat kayışının "en sık tespit edilen bileşeni" oldu.

Notre Dame Üniversitesi'nden fizikçi ve araştırmanın baş yazarı Graham F. Peaslee, ABD merkezli basın kuruluşu Salon'a, araştırmacıların floroelastomerden yapıldıklarını öne süren tam sayfa bir reklam görmeden önce saat kayışlarında PFAS kullanıldığından bile haberdar olmadıklarını söyledi.

Peaslee, "Genel halkın floroelastomerleri bir tür PFAS olarak tanımadığını fark ettik" dedikten sonra "Diğer tüm polimerik PFAS formları gibi, bu malzemelerin de floropolimer ile birlikte kolayca erişilebilen 'diğer' PFAS'lara sahip olacağından şüphelendik ve 20 yaygın PFAS'ı aradık." Bu, şaşırtıcı derecede yüksek PFHxA konsantrasyonlarını buldukları zamandı; bu, yenildikten, solunduktan, içilerek tüketildikten veya ciltten emildikten sonra vücuda girebilen bir "sonsuz kimyasaldır" açıklamasında bulundu.

Peaslee ayrıca "Bu, yalnızca bir PFAS bulduğumuz ve bunun çok yüksek konsantrasyonlarda olması - tipik olarak tüketici ürünlerinde bulduğumuzdan çok daha yüksek - anlamında benzersizdi" dedi.

Bilim insanları bunu insanlarla test etmese de, yine de bu ürünlerdeki yüksek PFAS seviyelerinin "dermise [cilt] önemli bir transfer ve ardından insan maruziyeti için bir fırsat oluşturduğunu" bildirdiler. Ayrıca, bu saat kayışlarının birçoğu "spor ve fitness" monitörü olarak reklam edildi, bu da kullanıcının onlarla egzersiz yapabileceği, yani ek ter teması ve açık cilt gözenekleri anlamına geliyor."

Önemli olarak, Peaslee, bunun bir "sonsuz kimyasalın" bir bileşen olarak dahil edilmesinin gerekli olmadığı bir durum olduğunu belirtti.

Peaslee ayrıca "Tüketicinin cildiyle doğrudan temas halinde olabilecek toksik daha kısa zincirli PFAS endişesi olmaksızın PFAS kullanmayan birçok bilek kayışı mevcuttu" dedi. "İyi haber şu ki, tüketici potansiyel PFAS maruziyeti risklerinden kaçınmak için alternatif bilek kayışları seçebilir. Sadece orada olduklarını bilmek bir soru meselesidir - ve floroelastomer malzemelerden olanları önlemek mümkündür" diye ekledi.

PFHxA'ya ek olarak, neredeyse sonsuz PFAS çeşitleri arasında perfluorooktansülfonik asit (PFOS), hekzafloropropilen oksit dimer asit (HFPO-DA, yaygın olarak GenX Kimyasalları olarak bilinir), perfluorooktanoik asit (PFOA), perfluorooktan sülfonik asit (PFOS) ve perfluorononanoik asit (PFNA) bulunur. 2019 itibariyle, çoğu aynı temel işlevi yerine getirmesine rağmen - ürünleri lekelere, yağa ve diğer hasar türlerine karşı daha dirençli hale getirmeye - 4.700'den fazla belgelenmiş PFAS vardı.

Doğal Kaynakları Savunan Konsey (NRDC) kıdemli bilim insanı Dr. Anna Reade'ye göre, kimya mühendisleri, "üzücü ikame" olarak bilinen bir uygulamaya girmek için bu çok çeşitli "sonsuz kimyasalları" yarattı. Belirli "sonsuz kimyasallar" artan düzenleme veya notoriety ile karşı karşıya kaldığında, üreticiler, özel olarak yasaklanan bileşiği biraz farklı bir alternatifle değiştirerek pastalarını hem yemek hem de yemek istemeye çalışırlar.

Reade, Temmuz ayında Salon'a, PFOA (teflon yapmak için kullanılan) ve PFOS (Scotchgard yapmak için kullanılan) olarak bilinen iki farklı PFAS'ı belirterek, "Şu anda çok sayıda kanıtla desteklenen iki gerçekten iyi örnek var" dedi.

Reade sözlerine "Bunlar inceleme altına alındığında, büyük ikamelerden biri, bunun yerine dört karbonlu bir PFOS versiyonu kullanmaktı" dedi. "Yaptıkları şey, sadece farklı bir zincir uzunluğu, tam olarak aynı molekül, ancak sadece daha kısa bir versiyonu, daha küçük bir versiyonu kullanmaktı." diye devam etti.