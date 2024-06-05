Bilet bulamayan vatandaşlar isyanda

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Bilet bulamayan vatandaşlar isyanda

Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olacağının Cumhurbaşkanı tarafından açıklanmasının ardından tatil planı için memleketlerine bilet bulamayan vatandaşlar duruma isyan etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olacağını açıklamasının ardından milyonlarca vatandaş bayramı memleketlerinde geçirmek için uçak biletlerine akın etti.

Bilet almak için firmaların resmi sitesine giren vatandaşlar gördükleri manzara karşısında şok oldu. Birçok yere düzenlenen seferlerde boş koltuk olmadığını gören vatandaşlar civar illere gitmek için bilet baktığında yine hüsranla karşılaştı.

Bilet bulamayan bir vatandaş havayolu firmalarına şu şekilde haykırdı: "Kurban bayramını ailem ile geçirmek için bilet almaya çalıştım. Girdiğim her yerde biletlerin tükenmiş olduğunu gördüm. Ben geç kaldıysam benim hatam ona tamam derim ama bayram öncesinde Rize’ye sadece bir adet uçak kaldırmak hangi akla sığar bunu da ben anlamış değilim. Yetkililere, uçuş firmalarına sesleniyorum: Lütfen bir an önce ek seferler açın. Zaten bayramda da vatandaşların sesine kulak vermeyecekseniz başka ne zaman dinleyeceksiniz vatandaşları”

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