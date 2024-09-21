Bilgi ve iletişim sektörün brüt satışları 5 yılda 4,5 kat arttı

Türkiye İstatistik Kurumu ve Merkez Bankası işbirliğiyle yapılan "Sektör Bilançoları 2023" araştırması sonuçlarından derlenen bilgiye göre, 2023 yılı itibarıyla bilgi ve iletişim alanında 38 bin 142 firma faaliyet gösteriyor. Bu firmalardaki çalışan sayısı ise 264 bin 349 olarak kayıtlara geçti.

Ülkede bu sektörde faaliyet gösteren firmaların brüt satışlarının 2019-2023 döneminde düzenli arttığı görüldü.

Sektörün brüt satışları 2019'da 162,1 milyar lira olarak kaydedildi. Tüm dünyada birçok sektörü durma noktasına getiren Kovid-19 salgının görüldüğü 2020'de yaklaşık 192,6 milyar lira olan brüt satışlar, 2021'de 261 milyar liraya, 2022'de 466,2 milyar liraya ve 2023'te 724,4 milyar liraya ulaştı.

Böylece sektördeki firmaların 5 yılda brüt satışları 4,5 katına çıktı.

AKTİF BÜYÜKLÜKLERİ YAKLAŞIK 3,4 KATINA YÜKSELDİ

Söz konusu firmaların aktif büyüklüklerinin toplamı 2019'da 234,4 milyar lira düzeyindeydi. Bu rakam 2020'de 265,4 milyar liraya, 2021'de 357,2 milyar liraya, 2022'de 587,5 milyar liraya ve 2023'te ise 794,8 milyar liraya ulaştı.

Böylece firmaların aktif toplamları 2019-2023 döneminde 3,4 katına çıktı.

ÖZ KAYNAKLAR DA 3,5 KATINA ÇIKTI

Söz konusu dönemde varlıklarını büyüten firmaların, öz kaynaklarını da artırdığı görüldü. Bilgi ve iletişim alanında faaliyet gösteren firmaların öz kaynaklarının toplamı 2019'da 96,6 milyar lira olarak kayıtlara geçti. Bu firmalar takip eden yıllarda öz kaynaklarını düzenli olarak artırarak 2023'te 340,5 milyar liraya kadar yükseltti. Söz konusu dönemde öz kaynakların 3,5 katına çıktığı görüldü.

NET KAR 9,1 KATINA ÇIKTI

2019-2023 döneminde birçok alanda büyüyen sektörün karlılığında da artış yaşandı. Sektörün net karı 2019'da 11,6 milyar lira seviyesindeydi. Sektör firmaları 2020’de 17 milyar lira, 2021'de 22,9 milyar lira, 2022'de 36,3 milyar lira ve 2023'te 105,2 milyar lira net kar sağladı.

Böylece söz konusu firmaların net karı son 5 yılda 9,1 katına çıkmış oldu.

Bilgi ve iletişim alanında faaliyet gösteren firmaların 2019-2023 yıllarında öz kaynak, brüt satış, varlıklar ve net karlarındaki değişimler şöyle: