Teknoloji geliştikçe, bilgisayar korsanları da kendilerini geliştiriyor. Yeni taktikler, yeni tuzaklarla akıllı telefon, bilgisayar gibi hayatın parçası olan cihaz kullanıcılarını avlamaya çalışıyorlar. Kaspersky verileri da bu yıl siber suçluların kişisel ve finansal bilgileri ele geçirmek amacıyla sezonluk alışveriş dönemlerini yoğun biçimde istismar ederek kimlik avı sayfaları ve sahte kampanyalar yaydığını ortaya koydu. Özellikle oyun platformları gözde av alanlarını oluşturdu.

Kaspersky Kıdemli Web İçerik Analisti Olga Altukhova, “Kullanıcıların alışveriş platformları, oyun servisleri, yayın uygulamaları ve iletişim araçları arasında kesintisiz bir şekilde geçiş yaptığı bu ekosistemde saldırganlar, yöntemlerini tanıdık dijital ortamlara uyarlayarak faaliyet alanlarını genişletiyor. Veriler, saldırganların tüm dijital ekosistemi aynı anda hedefleyebildiğini gösteriyor. Kullanıcıların artan çevrimiçi faaliyetleri nedeniyle özellikle yoğun dönemlerde temel güvenlik hijyenini korumaları büyük önem taşıyor” açıklaması yaptı.

Böylesine büyük tehlikeye karşı da bazı önlemleri almakta elbette fayda var. Öncelikle e-posta ile gelen bağlantı ve ekleri sorgusuz açılmamalı, gönderen adresini mutlaka kontrol edilmeli. Biir e-ticaret sitesine bilgi girmeden önce URL’ye dikkat edilmeli, yazım hataları veya tasarım tutarsızlıkları olup olmadığına bakılmalı. Daha önce hiç alışveriş yapmadığınız bir markadan ürün almayı düşünüyorsanız, mutlaka önce yorumları incelemelisiniz.

Kaspersky, konuya ilişkin, “Tüm önlemleri almış olsanız bile, bir sorun olduğunu genellikle banka veya kredi kartı ekstrenizi incelerken fark edersiniz. Bu nedenle, hâlâ basılı ekstre bekliyorsanız, beklemeden çevrimiçi olarak hesap hareketlerinizi kontrol edin. Şüpheli bir işlem fark ederseniz, vakit kaybetmeden bankanızla iletişime geçin” diye uyarıda bulunuyor.

Bilgisayar korsanlığı, genellikle kişisel veya kurumsal verilere yetkisiz erişim elde etmek için bir bilgisayar sistemi veya ağındaki zayıflıkları belirleme ve daha sonra, bunlardan yararlanma eylemidir. Bilgisayar korsanlığı her zaman kötü amaçlı bir faaliyet değildir, ancak terim, siber suçla olan ilişkisi nedeniyle çoğunlukla olumsuz çağrışımlara sahiptir.

Bu uyarılara uyarsanız, korunmanın da ilk adımını gerçekleştirmiş olmalısınız. Unutmayın, bilgisayar korsanlarının taktikleri hiç bitmez.