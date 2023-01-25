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Beyin dalgalarını kullanarak oyun oynadı

Bir Twitch yayıncısı beynin elektriksel aktivitesini kaydetmek için kullanılan cihazla oyuna beyin dalgalarıyla komut vermeyi başardı.

Haber Giriş: 25 Ocak 2023 Çarşamba - 16:29
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Bilgisayar oyuncusu beyin dalgalarını kullanarak oyun oynadı

Beyin dalgalarını kullanarak oyun oynadı
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LOG’ta yer alan habere göre, Twitch yayıncısı Perrikaryal, sahibi olduğu beyin dalga sensörü ve kullandığı özel yazılım üzerinden sadece düşünerek Elden Ring oynadı.

Araştırmacıların beynin elektriksel aktivitesini kaydetmek için kullandığı cihazı bir oyun kontrolcüsü haline getiren yayıncı, dikkatini yapmak istediği hamleye vererek bir oyun içi düşmanı alt edebilecek seviyeye dahi ulaşmış durumda. Elbette biraz gecikmeli / yavaş çalışan ve gerçekten çok yüksek bir odaklanma gerektiren süreç, bu konudaki ilk örnek değildi ancak Elden Ring içerisinde kullanımıyla geliştirici firmanın dahi ilgisini çekmeyi başardı.

Bandia Namco’nun İngiltere merkezli Twitter hesabı, Perrikaryal’a bunu nasıl yaptığını sordu. Bazı hamleleri sinyal haline getirmek adına söylemek zorunda kalan Perrikaryal, sürecin kolay olmadığını ancak imkânsız da olmadığını gösterdi. Fiziksel engellere sahip kişileri oyun dünyalarına taşımak adına üzerinde daha fazla durulması gereken sistemde, bir uzmanın açıklamasına göre yüzde 60 ila 70’lik doğruluk seviyesi çok iyi olarak görülüyor.

Elden Ring bundan önce de yine bir Twitch gelişmesi ile gündemde ses getirmişti. Biliyorsunuz oyunun içerisinde yer alan düşmanlar ya da boss’lar gerçekten oldukça zorlayıcı yapıdalar.

Buradaki en uğraştırıcı düşmanlardan birisi ise kesinlikle Malenia. Birçok oyuncunun alt etmek için saatlerce uğraştığı bu düşmanı, Twitch yayıncısı MissMikkaa başka hiçbir kimsenin yapmadığı şekilde alt etmeyi başarmıştı. Zorlu bir denemeye girişen yayıncı, aynı anda iki farklı Malenia ile mücadele etti ve ikisini de yendi.

Peki bu nasıl olmuştu? MissMikkaa bu süreçte hem kontrolcü hem de çok ilginç şekilde bir dans matı kullanıyor. Kontrolcü direkt olarak PS5’e bağlı durumda. Dans matı ise PC’ye bağlı olarak çalışıyor. Bu sayede yayıncı hem elleri hem de ayakları ile aynı anda mücadele edebiliyor. Bu başarı elbette kolay gelmemiş.

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