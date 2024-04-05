Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi dünyanın unicorn adresi olacak

İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından 2017’de girişimcilerin desteklenmesi hedefiyle hayata geçirilen Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM) girişimcilik ekosisteminde dünyanın en iyisi olmayı hedeflediğini açıkladı.

Kurulduğu günden bugüne tam yedi yıldır Türk girişimcisine destek veren BTM’nin Genel Müdürü İbrahim Elbaşı, yapılan çalışmaları değerlendirmek ve gelecek hedeflerini paylaşmak üzere basın mensuplarıyla bir araya geldi.

‘ULAŞILAN YATIRIM DEĞERLEMESİ 7 MİLYAR TL’

Merkezin 5 bin 499 startup’ta toplam 9 bin 222 girişimciye destek verdiğini belirten Elbaşı, girişimlerin 7 yıl içinde 920 milyon TL’den fazla yatırım aldığını, ulaşılan yatırım değerlemesinin ise 7 milyar TL’yi geçtiğini ifade etti.

‘STARTUP FİNANSMANI 5 YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE’

Küresel girişimcilik ekosistemi açısından 2023’ün olumlu geçmediğine dikkat çeken Elbaşı, buna etken olarak da küresel resesyon, Silikon Vadisi Bankası’nın batışı ve savaşların neden olduğunu anlattı.

2021 yılında tüm dünyada 622 yeni unicorn çıktığını hatırlatan Elbaşı, 2022’de bu sayının 348’e, 2023’te 100’e düştüğünü belirtti.

Startup finansmanının son 5 yılın en düşük seviyesine gerilediğine de vurgu yapan Elbaşı, “2022’de dünyada 42 bin startup yatırım aldı. 2023’te bu sayının 29 bine düştüğünü görüyoruz” dedi.

Global arenada yaşananlara değinen Elbaşı, “Yatırım miktarı 426 milyar dolardan 248 milyar dolara indi. Buna göre Avrupa’da girişimlere yatırım yüzde 39 azalmış oldu” diye konuştu.

EN GENÇ GİRİŞİMCİ 15 YAŞINDA

BTM olarak geçen yıl bin 260 girişime sahip bin 740 girişimciyi desteklediklerini anlatan Elbaşı, girişimlerin özellikleri hakkında da bilgi verdi. Girişimlerin yüzde 41,41’inin yapay zekâ algoritmalarını kullanması, yüzde 44’üne yakınının SaaS modeline sahip olmasının önemine dikkat çeken Elbaşı, bu iki alanda çalışan girişimlerin ülkede önemli bir artış gösterdiğine işaret ettiğini belirtti. Elbaşı, her sektörden tüm girişimleri desteklemeye devam edeceklerini de sözlerine ekledi.

Desteklenen girişimcilerin profilinden de bahseden Elbaşı, “Şu an en genç BTM’li 15, en deneyimlisi 65 yaşında. Girişimcilerin yarısından fazlası 15-25 yaş aralığında. Bu bağlamda merkez girişimcilik ekosisteminin ülkemizde büyümesinde önemli rol üstleniyor” diye konuştu.

Elbaşı, BTM girişimlerinin 2023 yılında 247 milyon TL tutarında yatırım alarak, 2.2 milyar TL yatırım değerlemesi elde ettiklerine de dikkat çekti.

Elbaşı, eğitim ve seminerler, mentor desteği, yatırımcı eşleştirmeleri, yatırımcı karşısında sunum yapılan demo day etkinliklerinde yer alma, 7/24 ofis ve ortak çalışma alanı kullanma olanağı, birebir danışmanlık gibi hizmetlerin girişimcilere ücretsiz olarak sunulduğunu da kaydetti.

‘81 MESLEK KOMİTESİNE SUNUM YAPABİLİYORUZ’

Girişimlerin yatırım aşamasında İTO bünyesinde 81 meslek komitesine sunum yapabildiklerini de dikkat çeken Elbaşı, “Merkez sürekli kendini yeniliyor. Bu yaklaşımı da girişimcilik ekosisteminde otorite olan UBI Global tarafından da ödüllendiriliyor. Merkez, 2020’de UBI Global ‘Dünyanın en çok gelecek vaat eden merkezi” seçildi. Yine aynı platform tarafından son hazırlanan endekste ise dünyanın en iyi 5 kuluçka merkezi arasında yer aldı” dedi.

Hedeflerini de açıklayan Elbaşı, “En iyi kuluçka merkezi ve en büyük startup arz mekanizması olmayı istiyoruz. Bünyemizden birçok Unicorn çıkması da önceliklerimiz arasında” diye konuştu.