Bilim adamlarından yok artık dedirtecek buluş. Ölüm tarihinizi bile söylüyor

Kaynak: Haber Merkezi
Bilim adamlarından yok artık dedirtecek buluş. Ölüm tarihinizi bile söylüyor
ABD’li ve Danimarkalı bilim insanları, bir insanın hayat hikayesinden yola çıkarak insanların ne zaman öleceğini ve ne kadar para kazanabileceğini tahmin edebilen bir yapay zeka geliştirdi.

Son yıllarda teknolojinin gelişmesiyle adeta çığır açan yapay zeka programları, insanları şaşırtmaya devam ediyor.

Danimarkalı ve ABD'li bilim insanları, yaptığı çalışmada, life2vec adı verilen yapay zekayı yaklaşık 6 milyon insanın kişisel bilgileriyle donattı.

İNSANLARIN NE KADAR PARA KAZANABİLECEĞİNİ TAHMİN EDİYOR

6 milyon insanın kişisel bilgilerinden yola çıkarak bir insanın özelliklerine göre ne zaman öleceğini ve ne kadar para kazanabileceğini tahmin edebilen uygulama, aynı CHATGPT uygulaması gibi insanlarla sohbet edebiliyor.

yapay-zeka-2.jpg

2020 YILINA KADAR KİMİN ÖLECEĞİNİ DÖRTTE ÜÇ ORANINDA DOĞRU TAHMİN ETTİ

İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre, life2vec adı verilen yapay zeka uygulaması, 2008'den 2016'ya kadar olan insan verileri üzerinde eğitildi ve 2020 yılına kadar hangi vatandaşın öleceğini dörtte üçten fazla bir oranla tahmin etti.

yapay-zeka666.jpg

İlgili Haberler
Yapay zeka ile hazırlanan "Türk Kedileri" videosu gündem oldu
Yapay zeka ile hazırlanan "Türk Kedileri" videosu gündem oldu
Yapay zeka devinin milyarder kurucusu öldü
Yapay zeka devinin milyarder kurucusu öldü
Yapay zeka Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rakiplerini tahmin etti. Zor kura çektik
Yapay zeka Zeki Müren diye başka birini gösterdi. Sen nasıl yapay zekasın?
Son Haberler
Hüda-Par'dan skandal Şeyh Sait savunması. Cumhuriyete bayrak açtılar Gündem
Hüda-Par'dan skandal Şeyh Sait savunması. Cumhuriyete bayrak açtılar
Galatasaray'da Karagümrük maçı öncesi ölüm sessizliği. Stadyum bomboş Spor
Galatasaray'da Karagümrük maçı öncesi ölüm sessizliği. Stadyum bomboş
Viraja hızlı giren hafif ticari araç tepe taklak oldu Gündem
Viraja hızlı giren hafif ticari araç tepe taklak oldu
Dilek Taşı yeni bölüm ne zaman? Dilek Taşı 15. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Magazin
Dilek Taşı yeni bölüm ne zaman? Dilek Taşı 15. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Metropolis Antik Kenti’ndeki tarihi kazılar Kültür Sanat
Metropolis Antik Kenti’ndeki tarihi kazılar
Bursaspor Diyarbekirspor maçında ortalık savaş alanına döndü Spor
Bursaspor Diyarbekirspor maçında ortalık savaş alanına döndü