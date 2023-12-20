Bilim adamlarından yok artık dedirtecek buluş. Ölüm tarihinizi bile söylüyor

Son yıllarda teknolojinin gelişmesiyle adeta çığır açan yapay zeka programları, insanları şaşırtmaya devam ediyor.

Danimarkalı ve ABD'li bilim insanları, yaptığı çalışmada, life2vec adı verilen yapay zekayı yaklaşık 6 milyon insanın kişisel bilgileriyle donattı.

İNSANLARIN NE KADAR PARA KAZANABİLECEĞİNİ TAHMİN EDİYOR

6 milyon insanın kişisel bilgilerinden yola çıkarak bir insanın özelliklerine göre ne zaman öleceğini ve ne kadar para kazanabileceğini tahmin edebilen uygulama, aynı CHATGPT uygulaması gibi insanlarla sohbet edebiliyor.

2020 YILINA KADAR KİMİN ÖLECEĞİNİ DÖRTTE ÜÇ ORANINDA DOĞRU TAHMİN ETTİ

İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre, life2vec adı verilen yapay zeka uygulaması, 2008'den 2016'ya kadar olan insan verileri üzerinde eğitildi ve 2020 yılına kadar hangi vatandaşın öleceğini dörtte üçten fazla bir oranla tahmin etti.