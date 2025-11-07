Bilimsel araştırmaların sonuçları, yüksek oranda kakao içeren koyu çikolatanın kısa süreli hafıza ve dikkat üzerinde çarpıcı bir etki gösterdiğini ortaya koydu.

Japonya’daki Shibaura Teknoloji Enstitüsü araştırmacıları tarafından yürütülen ve Current Research in Food Science dergisinde yayımlanan güncel bir çalışma, koyu çikolatadaki flavanol bileşiklerinin beyin fonksiyonlarını geçici olarak keskinleştirebileceğini doğruladı.

Araştırmalar, özellikle yüksek kakao oranına sahip çikolatanın tüketiminden sonraki bir saat içinde, beynin hafıza ile ilişkilendirilen bölgesi olan hipokampüsün aktivitesinin arttığını gösterdi. Flavanollerin, beynin alarm sistemi gibi işleyen bir bölgeyi, yani lokus seruleus'u tetikleyerek noradrenalin salınımını başlattığı ve bunun da odaklanmayı artırıp kısa süreli hafızanın depolanmasına yardımcı olduğu tespit edildi.

UZMANLAR DURUMU DEĞERLENDİRDİ

ABD'deki Columbia Üniversitesi Tıp Merkezi'nden Nöroloji uzmanı Dr. Carolyn Fredericks, çikolatanın bilişsel faydalarına yönelik büyüyen araştırma sonuçlarına ilgi duyduğunu ve "oldukça sağlam araştırmalar" olduğunu ifade etti. Bununla birlikte, Dr. Fredericks, çikolatanın tek başına bir hafıza geliştirme yöntemi olarak görülmemesi gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

London's Global University'de (UCL) sinir bilimci olan Prof. Dr. Andrew Scholey, kakaonun içeriğindeki flavonoidlerin (flavanollerin bir alt sınıfı) beyne girmesiyle yaygın bir beyin perfüzyonu uyarımı başlattığını belirtti.

Scholey ve meslektaşları tarafından yapılan sistematik incelemeler, kakao flavonoid takviyesinin bilişsel işlev üzerinde akut etkileri olduğunu ve özellikle dikkat, işlem hızı ve çalışma belleğini iyileştirebileceğini gösterdi.

Prof. Scholey, bu bileşiklerin sadece bilişsel işlevi artırmakla kalmayıp, aynı zamanda yaşlanmaya bağlı bilişsel gerilemeye karşı da koruyucu bir rol oynayabileceğini ifade etti.

Phytotherapy Research dergisinde yayımlanan ve yedi klinik araştırmanın analiz edildiği bir meta-analiz, düzenli kakao tüketiminin özellikle genç yetişkinlerde öğrenme, hafıza ve dikkat gibi bilişsel performansta kısa ve orta vadeli iyileşmeler sağlayabileceği sonucuna ulaştı.

Bilimsel veriler koyu çikolatanın içerdiği flavanollerin beyin damar sağlığını destekleyerek ve nörotransmitter aktivitesini artırarak kısa süreli bilişsel bir destek sağlayabileceğine işaret etti. Ancak uzmanlar, bu etkiyi tam olarak anlamak ve uzun vadeli faydaları için daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.