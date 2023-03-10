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İki erkek fareden yavru üretildi. Bilim insanları insanlarda da kullanılacağını açıkladı

Japon bilim insanları iki erkek fareden 7 yavru üretmeyi başarırken bu tekniği insanlarda da kullanacaklarını açıkladılar.

Haber Giriş: 10 Mart 2023 Cuma - 09:41
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Bilim dünyasında ilk. İki erkek fareden yavru üretildi

İki erkek fareden yavru üretildi. Bilim insanları insanlarda da kullanılacağını açıkladı
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Japonya’da bilim dünyasını sarsacak bir gelişme meydana geldi. Osaka Üniversitesi'ndeki bilim insanları, erkek hücrelerden önce yumurta, ardından da yavru fare üretti. Japon araştırmacılar genetiğini değiştirdikleri erkek farelerin deri hücrelerini, kök hücrelere çevirdi.

7 YAVRU ÜRETİLDİ

Hücrelerde bulunan ve cinsiyeti belirleyen Y kromozomunu silen bilim insanları, bunu dişi X kromozomuyla eşleştirdi. Bu sayede başarılı bir şekilde yumurta üretildi. Erkek fareden elde edilen yumurta, bir başka erkek fareden alınan sperm ile döllendi.


Uzmanlar kök hücre yöntemiyle sağlıklı 7 yavru fare elde ettiklerini söylüyor. Bu sayede dişi olmadan iki erkek fareden yavru üretilmiş oldu. Araştırmanın sonuçları, Londra'daki Crick Enstitüsü'nde düzenlenen "Gen Düzenleme Zirvesi"nde açıklandı.

KISIRLIK TEDAVİSİNDE DE KULLANILABİLECEK

Ekip, tekniği şimdi de insan üzerinde denemeye hazırlanıyor. Yöntemin 10 yıl içinde daha da geliştirilerek kısırlık tedavisinde de kullanılabileceği ifade ediliyor. Bu sayede X kromozomu eksikliğinden kaynaklanan "Turner sendromu" da tedavi edilebilecek.

Ancak Japon bilim insanları, insan hücrelerinde başarıya ulaşılmasının çok daha zor olduğuna vurgu yapılıyor.

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