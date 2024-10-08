Bilim dünyasından müjdeli haber: Kalp yetmezliğinde glukagon blokajı

Kalp yetmezliği, dünya genelinde 64 milyon insanı etkileyen bir sağlık sorunudur. Bu hastalığın bir alt türü olan korunmuş ejeksiyon fraksiyonu ile kalp yetmezliği (HFpEF), tedavisi zor bir hastalık olarak bilinir. HFpEF’de kalp, normal şekilde pompalar ancak kasları yeterince esneyip kanla dolmaz. Bu hastalığın tedavisinde yeni yaklaşımlar geliştirmek hayati önem taşır. Singapur’daki Duke-NUS Tıp Fakültesi araştırmacıları, glukagon adlı bir hormonun HFpEF hastalarında yüksek seviyelerde aktif olduğunu keşfetti. Glukagon reseptörünü bloke eden bir tedavi yöntemi üzerinde yapılan ön klinik çalışmalar, kalp fonksiyonlarının önemli ölçüde iyileştiğini gösterdi.

GLUKAGONUN KALP ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Glukagon, pankreastan salgılanan ve kan şekeri seviyelerini yükselten bir hormondur. Duke-NUS Tıp Fakültesi araştırmacıları, tek hücreli RNA dizileme yöntemlerini kullanarak, HFpEF'li kalp hücrelerinde glukagon aktivitesinin yüksek olduğunu ortaya koydu. Bu bulgu, HFpEF'yi daha iyi anlamaya yönelik önemli bir adımdı. HFpEF hastalarında kalp kasları sertleşir ve kalp yeterince dolamaz. Araştırmacılar, bu sertleşmenin ve yetersiz dolmanın glukagon sinyallemesiyle ilişkili olabileceğini belirledi. Glukagonun aktivitesinin aşırı olması, kalp kaslarının sertleşmesine ve kalbin kanla dolma yeteneğinin bozulmasına neden olabilir.

HFpEF VE İLİŞKİLİ HASTALIKLAR

HFpEF genellikle yaşlı kadınlarda ve hipertansiyon, obezite ve diyabet gibi hastalıkları olan bireylerde görülür. HFpEF ile ilişkili en yaygın hastalıklar olan hipertansiyon ve obezite ile bağlantılı metabolik bozukluklar üzerinde bugüne kadar birçok çalışma yapılmış olsa da, bu çalışmalarda bu iki faktör ayrı ayrı incelenmiştir. Duke-NUS Tıp Fakültesi'nin bu araştırması, her iki stres etkenini birlikte ele alarak daha kapsamlı bir yaklaşım sunmaktadır.

Araştırma kapsamında fare modelleri kullanılmış ve hipertansiyonun zayıf kalpleri nasıl etkilediği ile diyabetik/obez farelerde nasıl HFpEF'ye yol açtığı incelenmiştir. Sonuçlar, zayıf farelerde hipertansiyonun kalp kaslarını zayıflatarak, kalp yetmezliğine (HFrEF) neden olduğunu, diyabetik ve obez farelerde ise HFpEF'nin geliştiğini göstermiştir. Bu bulgular, hipertansiyon ve obezitenin bir araya gelmesinin HFpEF'ye neden olduğunu ortaya koymaktadır.

TEDAVİ İÇİN GLUKAGON RESEPTÖR BLOKERİ

Çalışmanın devamında, araştırmacılar glukagon reseptör blokerinin HFpEF üzerinde nasıl bir etkisi olduğunu test ettiler. Sonuçlar oldukça umut vericiydi: Glukagon reseptör blokeri, kalp sertliğini azaltarak, kalbin kanla dolma kapasitesini ve genel kalp performansını iyileştirdi. Bu bulgular, HFpEF tedavisinde yeni bir dönemin habercisi olabilir.

Araştırmanın baş yazarı Chen Gao, bu bulguların glukagon reseptör blokerinin HFpEF tedavisinde etkili olabileceğini gösterdiğini belirtti. Gao, bu ilacın halihazırda diyabet tedavisi için klinik denemelerde olduğunu ve bu sayede uzun süren ilaç geliştirme sürecini aşarak, milyonlarca kalp hastasına daha hızlı ve etkili bir çözüm sunabileceğini ifade etti. Araştırmacılar, glukagon reseptör blokerinin insanlar üzerinde de test edilmesi gerektiğini ve başarılı sonuçlar alınması durumunda HFpEF için etkili bir tedavi olabileceğini umuyorlar.