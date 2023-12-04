Bilim dünyasını derinden sarsan keşif. 'Var olamayacak kadar büyük'

Bilim insanları, gezegen oluşum kuramlarına uymayan, ancak Dünya’dan 13 kat daha büyük küteye sahip olan yeni bir ötegezegen keşfetti.

KAYNAK: Haber Merkezi
Bilim dünyasını derinden sarsan keşif. 'Var olamayacak kadar büyük'

Dünya ve evren üzerindeki çalışmalara her geçen gün bir yenisi daha ekleniyor. Bilim insanları bu kez de hedefini yeni, dev bir ötegezegene doğru çevirdi.

Dünya’ya yaklaşık 51 ışık yılı uzaklıkta, üstelik kütle bakımından gezegenimizden 13 kat daha büyük olan yeni bir ötegezegen keşfedildi.

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YAKIN YÖRÜNGEDEKİ EN BÜYÜK GEZEGEN OLDUĞU DÜŞÜNÜLÜYOR

CNN'in aktardığuna göre, ABD'nin Teksas eyaletindeki Hobby-Eberly Teleskobu'na monte edilen "Yaşanabilir Bölge Gezegen Bulucu'nun (HPF)" keşfettiği ve "LHS 3154b" adı verilen ötegezegen, yaklaşık Dünya'nın kütlesinin 13 katı büyüklüğünde.

"LHS 3154"ün de içinde bulunduğu M sınıfı cüce yıldızların, diğer yıldızlara oranla en küçük ve en soğuk tür olduğu kaydedilen çalışmada, yıldızların büyük gaz ve toz bulutlarından oluştuğu, oluşum sonrasında kalan maddelerin yıldızın etrafında, gezegenleri meydana getiren bir disk oluşturduğu kaydedildi.

KÜÇÜK BİR YILDIZIN YÖRÜNGESİNDE TESPİT EDİLEN BİR İLK

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Öte yandan disklerde madde miktarının, oluşan gezegenlerin ne kadar büyük olabileceğini belirlediği ve disklerdeki madde miktarının büyük ölçüde yıldızın kütlesine bağlı olduğu belirtilen araştırmada, özellikle M sınıfı cüce yıldızların yaygın olduğu Samanyolu Galaksisi'nde, gaz devi gezegenlerin nadir olduğu, küçük, kayalık gezegenlerin daha fazla bulunduğuna işaret edildi.

Araştırmada söz konusu gezegenin, evrendeki soğuk ve küçük kütleli yıldızlardan biri olan "LHS 3154"ün yörüngesindeki bir turunu 3,7 Dünya gününde tamamladığı ve küçük bir yıldızın yakın yörüngesinde bugüne kadar tespit edilen en büyük kütleli gezegen olduğu vurgulandı.

"VAR OLMASINI BEKLEMİYORDUK"

Penn State Üniversitesi astronomi ve astrofizik profesörü, çalışmanın yazarlarından Suvrath Mahadevan, "Bu keşif, evren hakkında ne kadar az şey bildiğimizi ortaya koyuyor. Bu kadar düşük kütleli bir yıldızın etrafında bu kadar ağır bir gezegenin var olmasını beklemiyorduk." ifadelerini kullandı.

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