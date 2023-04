Bilim insanları açıkladı. Kalp hastalıklarını önlenir mi?

Haber Global’in The Washington Post ve The Guardian’dan çevirdiği habere göre; Her yıl milyonlarca insan kalp hastalıklarının yol açtığı komplikasyonlar nedeniyle hayatını kaybettiği biliniyor.

Bilim insanları ise laboratuvar ortamında üretilen hücreler ile kalbi onarıp bu hastalıkların önüne geçmek için önemli bir yol kat ettiği bildirildi.

LABORATUVAR ORTAMINDA YARATILAN HÜCRELER

Yapılan araştırmalara göre olası bir kalp krizinde kalpte bulunan yaklaşık 4 milyar hücrenin dörtte biri kaybediliyor. Kalp krizini atlatsak bile bu kaybedilen hücreler kalp sağlığını etkilemeye devam ediyor. İnsanlar, kalbin yenilenme özelliğini henüz bebeklikten itibaren kaybetmeye başlıyor. Yenilenme gücünden yoksun olan kalpte zaman içinde meydana gelen ölü hücreler, kan pompalanmasını engelliyor.

ABD'nin Washington Üniversitesi'nde kalp hücrelerinin yenilenmesi ile ilgili araştırmalar yapan bir ekip, değiştirilmiş dört genle özel kan pompalamaya yarayan kalp kası hücreleri yarattı ve bu hücreleri çeşitli hayvanlar üzerinde denedi. Bu hücreler, deney hayvanlarının kalbine yapışıyor ve var olan hücrelerle birlikte senkronize bir şekilde kan pompalamaya başlıyor.

BU JEL KALBİ ONARIYOR

İngiliz bilim insanları ise kalp hücrelerini onaracak bir jel üzerinde çalışıyor. Bu jel doğrudan kalbe enjekte edilebiliyor. Jel, enjekte edilen hücrelerin yeni doku oluşturmasına yardımcı olmak için bir yapı iskelesi gibi etkili bir şekilde çalışıyor. Jel, genetiği değiştirilerek kalp kası hücreleri haline getirilmiş insan hücrelerinin büyümesini ve kan pompalamaya başlamasını sağlıyor.

İngiliz Kalp Vakfı tarafından desteklenen araştırmaya liderlik eden Katharine King, “Araştırma Hala ilk günlerinde olsa da, bu yeni teknolojinin kalp krizinden sonra bozulan kalpleri onarmaya yardımcı olma potansiyeli çok büyük” sözlerini kullandı.